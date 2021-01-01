سيارات فولفو الجديدة تدعم تحديثات برامج عبر الهواء



فولفو فولفو

تقدم شركة فولفو الآن تحديثات برامج عبر الهواء (OTA) عبر مجموعة سياراتها بالكامل، كما أعلنت. بعد تقديمه لأول مرة في الطرازات الكهربائية بالكامل مثل XC40، فإنه يجلب الميزة إلى جميع سيارات XC90 وS60 و V60 ICE والمركبات الهجينة.



سيتم طرح التحديث الأخير (الثامن من فولفو حتى الآن) إلى أكثر من 190.000 مركبة هذا الأسبوع. سيحصل المالكون على أحدث إصدار من Android Automotive OS مع Android 11 على أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بهم، مع فئات تطبيقات جديدة على Google Play تتراوح من التنقل إلى الشحن ومواقف السيارات. من المتوقع أن يصل تدفق الفيديو



في وقت لاحق من العام. توسع فولفو تحديثات البرامج عبر الهواء لجميع سياراتها فولفو S60 الداخلية فولفو

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كما أنه يوفر تحسينات في الميزات حول إدارة الطاقة وأجهزة ضبط الوقت للمناخ ووظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة. ستساعد تحديثات إدارة الطاقة في الحفاظ على استقرار درجات حرارة البطارية في كل من الطقس الدافئ والبارد لتعزيز النطاق وتقليل أوقات الشحن. سترى أيضًا المزيد من تحديثات نسبة الشحن المتكررة أثناء الجلسات.كانت Tesla رائدة في تحديثات البرامج عبر الهواء على طرازها S و X و 3 والمركبات الأخرى، مما يؤكد للمشترين أن سياراتهم الكهربائيةستحصل على ميزات موجودة في الطرز الأحدث. فهو لا يقوم فقط بتحديث برنامج الترفيه والأنظمة الأخرى (SOTA)، بل يقوم أيضًا بتحديث البرامج الثابتة التي تتحكم في الأجهزة (FOTA). تقدم معظم شركات صناعة السيارات الآن شكلاً من أشكال تحديثات OTA، لكن العديد من (BMW ، Audi ، Fiat) تقدم فقط تحديثات SOTA لأنظمة المعلومات والترفيه.يقدم آخرون، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد، تحديثات أكثر شمولاً لأنظمة المركبات، مما يسمح لهم بتحسين المدى والأداء وعوامل أخرى. يبدو أن فولفو تندرج ضمن هذه الفئة، حيث لا يقتصر الأمر على تحسين أنظمة الملاحة والترفيه فحسب، بل أيضًا في الشحن والميزات الأخرى. كما وعدت بأن نظام المعلومات والترفيه، الذي تم تطويره بالاشتراك مع Google، سيعرض على جميع الطرز الجديدة عبر تشكيلتها.