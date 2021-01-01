بدء التحقيق مع أمازون لاستخدامها بيانات البائع من طرف ثالث

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في عام 2020، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن موظفي أمازون يستخدمون بشكل روتيني البيانات التي يتم جمعها من البائعين الخارجيين لإطلاق منتجات منافسة لأعمال الشركة ذات العلامات التجارية الخاصة. يحقق الكونجرس الأمريكي بالفعل مع عملاق التجارة الإلكترونية بشأن هذه الممارسة، ووفقًا للصحيفة، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك. على ما يبدو، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في كيفية إفصاح أمازون عن ممارساتها التجارية، بما في ذلك كيفية استخدام موظفيها للبيانات الخاصة بعلاماتها التجارية الخاصة.







كما تلاحظ المجلة، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن

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تنظيم كيفية تواصل الشركات المتداولة علنًا مع مستثمريها. يمكن أن تفرض غرامات وإجراءات إنفاذ أخرى ضدهم إذا وجدت أنهم فشلوا في الكشف عن معلومات تجارية مهمة للمستثمرين في الوقت المناسب. كجزء من التحقيق، الذي يقال إنه جار منذ أكثر من عام حتى الآن، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسائل بريد إلكتروني واتصالات أخرى من العديد من كبار المديرين التنفيذيين في أمازون.بعد صدور التقرير الأصلي من The Journal، أنكرت أمازون أنها تستخدمبيانات البائع من طرف ثالث لإطلاق منتجات منافسة. وقد بدأت تحقيقًا داخليًا في قسم العلامة الخاصة بها، لكنها رفضت تزويد الكونغرس بنسخة من نتائجه. في الشهر الماضي، طلبت اللجنة القضائية في مجلس النواب من وزارة العدل بدء تحقيق آخر في قضية أمازون بشأن عرقلة جنائية محتملة.قالت اللجنة في ذلك الوقت إن الشركة رفضت تسليم وثائق العمل والاتصالات لإخفاء الحقيقة حول استخدامها لبيانات البائعين الخارجيين للاستفادة من أعمالها ذات العلامات التجارية الخاصة وتفضيلها للمنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة في نتائج البحث. كما تتوقع، نفى متحدث باسم أمازون أن يكون الأمر كذلك وأشار إلى الحجم الهائل من المعلومات التي قدمتها الشركة على مدى عدة سنوات من التعاون بحسن نية مع هذا التحقيق.