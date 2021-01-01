تصلح Face ID على iPhone X دون استبدال الجهاز بالكامل

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أطلقت شركة Apple برنامجًا في شهر مارس يسمح لها بإصلاح Face ID على أجهزة iPhone الأحدث دون استبدال الجهاز بالكامل، لكنها تركت iPhone X خارج المعادلة - وهو أمر محبط إذا كنت مصممًا على استخدام هذا الهاتف الكلاسيكي لفترة أطول. هذا لا ينبغي أن يكون مشكلة في الوقت الحالي، رغم ذلك. علمت MacRumors أن Apple ومراكز



الإصلاح المعتمدة يمكنها الآن إصلاح Face ID على iPhone X دون الحاجة إلى استبدال كامل. يجب أن يظل هاتفك المحبوب سليمًا.



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قدم البرنامج الأولي فقط هذه الإصلاحات الأكثر استهدافًا لجهاز iPhone XS والطرازات الأحدث. يوسع التحديث الدعم لجميع

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أجهزة iPhone المزودة بمعرف الوجه.يأتي التوسع في الوقت الذي تعيد فيه Apple التفكير في موقفها العام من الإصلاحات. سهّلت الشركة على ورش الإصلاح التابعة لجهات خارجية إصلاح شاشات العرض دون كسر Face ID، وأعلنت عن برنامج إصلاح الخدمة الذاتية. على الرغم من أن هذه التحركات قد تكون استجابة للضغط العام والتنظيمي، إلا أنها أخبار مرحب بها لأي شخص يأمل في إطالة عمر جهاز Apple بدون رسوم باهظة أو مقايضات غير ضرورية للأجهزة.