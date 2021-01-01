تصلح Face ID على iPhone X دون استبدال الجهاز بالكامل

أطلقت شركة Apple برنامجًا في شهر مارس يسمح لها بإصلاح Face ID على أجهزة iPhone الأحدث دون استبدال الجهاز بالكامل، لكنها تركت iPhone X خارج المعادلة - وهو أمر محبط إذا كنت مصممًا على استخدام هذا الهاتف الكلاسيكي لفترة أطول. هذا لا ينبغي أن يكون مشكلة في الوقت الحالي، رغم ذلك. علمت MacRumors أن Apple ومراكز
الإصلاح المعتمدة يمكنها الآن إصلاح Face ID على iPhone X دون الحاجة إلى استبدال كامل. يجب أن يظل هاتفك المحبوب سليمًا.
آيفون X يحل "أغبى مشكلة" في هواتف آبل
قدم البرنامج الأولي فقط هذه الإصلاحات الأكثر استهدافًا لجهاز iPhone XS والطرازات الأحدث. يوسع التحديث الدعم لجميع
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