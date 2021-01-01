حذف تطبيقات Android القديمة قريبًا من Google

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كشفت Google النقاب عن سياسات جديدة لمتجر Play ستمنع بشكل فعال أي تطبيقات Android حالية قديمة بشكل كبير. يجب أن تستهدف جميع التطبيقات الموجودة في المتجر مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عامين من أحدث إصدار رئيس من Android، وإلا فلن تكون متاحة للاكتشاف أو التثبيت، كما أعلنت في مدونة مطوري Android.



جوجل تبدأ في إظهار شكل قوائم أمان Play Store الجديدة



لماذا تحذف جوجل التطبيقات القديمة؟



قالت الشركة إن الهدف هو حماية المستخدمين من تثبيت التطبيقات القديمة التي قد لا تتوفر لها وسائل الحماية هذه. ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2022.

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في الوقت الحالي، تتطلب Google تحديثاتالتطبيقات والتطبيقات الجديدة لاستهداف مستوى واجهة برمجة تطبيقات Android خلال عام واحد فقط من أحدث إصدار لنظام التشغيل Android. على النقيض من ذلك، تستهدف التغييرات الجديدة التطبيقات الحالية التي ربما لم يتم تحديثها منذ فترة. تلاحظ Google أنه إذا كنت تقوم بتشغيل جهاز قديم، فستظل قادرًا على اكتشاف التطبيق وإعادة تثبيته واستخدامه على أي جهاز يعمل بأي إصدار من نظام التشغيل Android يدعمه التطبيق.قالت Google إن "الغالبية العظمى" من التطبيقات تتبع بالفعل المعيار الوارد. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا،فإن متجر Play يحتوي على حوالي 2.87 مليون تطبيق في المجموع، لذلك لا شك أن هناك عددًا هائلاً يحتاج إلى الاهتمام. بالنسبة لأولئك الذين لا يتوافقون، يتم إخطار المطورين ومنحهم أي موارد مطلوبة للتحديث.شهد Play الكثير من الإجراءات الأمنية الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية. جاء أهمها في عام 2017 عندما أطلقت Google Play Protect المصمم للبحث عن التطبيقات المارقة بمساعدة التعلم الآلي. ومع ذلك، لا يزال البعض يمر بهذه المخاطر الأمنية وينتهك خصوصية المستخدم. قد تساعد السياسة الجديدة في إيقاف جزء كبير من هؤلاء، ولكن كما نعلم جميعًا الآن ، فلن تلتقطهم جميعًا أبدًا.