اعرف فوائد السوبيا ..اجعله مشروبًا رئيسيًا في رمضان..

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صورة الخبر: السوبيا
السوبيا

يعتبر عصير السوبيا من المشروبات المفضلة في شهر رمضان المبارك، لما يحتويه من فوائد، مثل إمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها، ويسهم في تنقيته من السموم المتراكمة في داخله، بسبب احتوائه على جوز الهند والحليب والماء والفانيليا، ومجموعة من الفيتامينات المتعدّدة من أهمها الفيتامينين B وC، ونسبة عالية من البروتينات،

الكربوهيدرات والدهون اللازمة لطاقة الجسم، وتختلف طريقة إعداد مشروب السوبيا، فهناك من يقومون بشراء مسحوق السوبيا الجاهز من المحلات، أو تحضير المسحوق في المنزل.

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نستعرض أبرز الفوائد لمشروب السوبيا:

يُعزّز صحة الأسنان والعظام والعضلات.

يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي.

يحسن الدورة الدموية، ويقلّل من ارتفاع ضغط الدم وعروق الدوالي.

يحتوي على مواد مضادّة للالتهابات، وبالتالي فإنه يساعد في علاج مشاكل المسالك البولية والتهابات البواسير.

تقليل خطر الإصابة بمرض الربو.
الحماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

مفيد في تحسين صحة الأوعية الدموية، خصوصًا لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث.

الحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يسهم في التحكم بنسب الكوليسترول الضارّ في الجسم.

المصدر: الوفد

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