بالفيديو : القبض على ثعلب الكونجرس العدواني

تمكنت شرطة الكابيتول الأمريكي من الإمساك بثعلب عدواني كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفدرالية واشنطن.
وكتبت شرطة الكابيتول أول أمس الثلاثاء عبر تويتر "تنبيه.. تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل القفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونجرس.
وقد تعرض أشخاص عدة "للهجوم أو العض" من جانب ثعلب على مقربة من هذا المحفل الأساسي للديمقراطية الأمريكية، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول، بحسب "مونت كارلو".
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