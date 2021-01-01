بالفيديو : القبض على ثعلب الكونجرس العدواني



ثعلب ثعلب

تمكنت شرطة الكابيتول الأمريكي من الإمساك بثعلب عدواني كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفدرالية واشنطن.



وكتبت شرطة الكابيتول أول أمس الثلاثاء عبر تويتر "تنبيه.. تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل القفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونجرس.



وقد تعرض أشخاص عدة "للهجوم أو العض" من جانب ثعلب على مقربة من هذا المحفل الأساسي للديمقراطية الأمريكية، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول، بحسب "مونت كارلو".

قد يعجبك أيضا...

وأشارت شرطة الكابيتول إلى أنها تلقت صباح الثلاثاء "اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل" على هضبة الكونجرس، حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب "مخبأ" في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى الكابيتول.وليس وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأمريكية أمرًا غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر، وفق السلطات البيئية المحلية.