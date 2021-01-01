عشان ما يضحكش عليك..إزاى تفرق بين الأحجار الكريمة الأصلية والمزيفة؟ ..



الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة

للأحجار الكريمة الكثير من الفوائد النفسية والروحانية، فهناك أحجار تزيد الحب وأخرى تمتص الطاقة السلبية، وأخرى تجلب الحظ السعيد، والكثير من الفوائد العديدة، وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن الأحجار الكريمة المناسبة لهم وعلى استعداد لدفع أي مبلغ مالى في سبيل الحصول عليها دون تفكير هل هي أصلية أم مزيفة، لذا يستعرض" اليوم السابع "، كيفية التعرف على الأحجارالكريمة المزيفة وفقاً لما ذكره موقع " melorra" .



إزاى تفرق بين الأحجار الكريمة الأصلية والمزيفة؟



الأحجار بها عيوب:



الحجر الكريم الحقيقي هو عنصر طبيعي و به عيوب في الشكل، ومقطع حسب الطلب، في حين أن الأحجار الكريمة الاصطناعية أو المقلدة تميل إلى أن تبدو أكثر كمالا وأحيانًا خالية من العيوب.



لن تكون رخيصة:



إذا كان تاجر الأحجار الكريمة يرفع أسعار الأحجار لدرجة يصعب تصديقها، فهي أصلية، فالأحجار الكريمة الحقيقية مثل الياقوت على الرغم من أن أسعارها متفاوتة حسب وزنها وقيراطها ولونها، إلا أن سعرها مرتفع جداً.

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لمعانها أقل من الأحجار الاصطناعية:سوف يكون لمعان الأحجار الكريمة الحقيقية خفياً حيث تتآكل بفعل الطبيعة، عكس الأحجار المزيفة المعروفة بلمعانها.خفيفة الوزن:الأحجار الكريمة الإصطناعية عادة ما تكون أكثر كثافة من الأحجار الكريمة الحقيقية، وبالتالي فهي دائمًا أثقل قليلاً عكس الأحجار الكريمة.أطلب مساعدة من خبير أحجار كريمة:وأخيراً قبل الشراء عليك طلب عرض الحجر على خبير للتأكد من جودة الحجر وإنه أصلى أو شرائه من أماكن موثوق منها ومخصصة لبيع الأحجار الكريمة.