تعرف على طريقة عمل فطيرة شاورما بالدجاج



فطيرة شاورما بالدجاج فطيرة شاورما بالدجاج

اتعلمى طرق جديدة ومبتكرة لتحضير الشاورما المنزلية اللذيذة والمفضلة لدى جميع افراد العائلة، تعلمي خطوات عمل فطيرة شاورما الدجاج لتقديمها على سفرة رمضان اليكم الطريقة خلال السطور التالية..



مكونات العجينة :

طحين : كوبان ونصف

الماء : كوب

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

سكر : ملعقة كبيرة

حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : كوب

- مكونات حشوة شاورما الدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)



الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

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لبن زبادي : نصف علبةبهار دجاج : ملعقة صغيرةزعتر مجفف : ملعقةصغيرةالكركم : نصف ملعقة صغيرةبودرة الكاري : ربع ملعقة صغيرةفلفل أسود : ربع ملعقة صغيرةملح : نصف ملعقة صغيرةجبن موزاريلا : كوب (مبشور)- جبن موزاريلا : حسب الرغبة (مبشور / للوجه)طريقة التحضير:لتحضير العجينة: في وعاء الخلط ضعي المكونات التالية: الطحين، والخميرة الفورية، والسكر، والحليب البودرة، والخل، والزيت النباتي، وأضيفي الماء واعجني المكونات جيداً حتى يتشكل لديكِ عجينة متجانسة القوام، اتركي العجينة مغطاة جانباً حتى تختمر.لتحضير حشوة الدجاج: تبلي الدجاج في وعاء للخلط وأضيفي إليه اللبن الزبادي ونكهي بالبهارات والملح.على نار هادئة، ضعي مقلاة غير لاصقة وأضيفي الزيت ودعيه يسخن، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه جيداً وبشكل مستمر حتى النضوج.لتحضير فطيرة الشاورما: قسمي العجين لكرات متساوية الحجم، ومديها على السطح، ثم ضعي العجينة الممدودة في صينية فرن، وأضيفي من حشوة الشاورما فوق العجينة وضعي طبقة من جبن الموزاريلا، ثم غطيها بطبقة أخرى من العجينة.أفردى من جبن الموزاريلا المبشور على وجه الصينية.أدخلي الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.قدمي الفطيرة مقطعة وساخنة.