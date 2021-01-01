إزاى تجددى من إطلالتك أمام زوجك علشان تكسبى قلبه..ما تعمليش زى مربوحة..

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ظهرت الفنانة رحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير بأربع إطلالات مختلفة فى الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير قوى، حيث ظهرت فى المشهد مرتدية قميصا به أفرع نور موصلة بالكهرباء، وارتدت بدلة الممرضة، وبدلة نمر مخصصة للأطفال وبدلة على هيئة زهرة، ما أثار إعجاب المشاهدين، وأوضحت ستايلست ندى محمد فى حديثها لـ"ليوم السابع" عدة خطوات يمكن للزوجة أن تسعد بها زوجها، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.



خطوات لكسب قلب الزوج



اسألى زوجك

وأضافت ستايلست ندى محمد أن هناك خطوات بسيطة إذا قررت الزوجة تجديد إطلالاتها فى المنزل، وأهمها أن تسأل الزوج عن ماذا يحب أن ترتديه له، كما أوضحت أن مشاركة الزوج فى اختيار ملابس زوجته يساعد على تقوية علاقتهما.



تجنب الشراء أون لاين

وأضافت خبيرة الأزياء يفضل أن تصطحب زوجها وتتجول فى المحلات التجارية، لتشترى معه الملابس وما يرغبون فيه سويا، مع تجنب شراء ملابس النوم أون لاين لتجنب الحصول على مقاس غير مناسب.

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لا توجد موضة لملابس للنوموأكدت ندى محمد أنه لا توجد موضة لملابس النوم، لكن يفضل أن تشترى الزوجة الملابس التى تجعلها تشعر بالراحة فقط.تجديد الملابسوأضافت أنه لا مانع من تغيير إطلالة الزوجة أمام زوجها كل فترة، حتى تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس، وإذا كانت الزوجة خائفة من تجربة شىء جديد عليها أن تبدأ بالتجديد فى الألوان، ثم ارتداء ملابس مختلفة حتى تصل للإطلالة التى تفضلها.