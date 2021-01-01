احترس .. تدوير أو استخدام زيت الطهي مرة أخرى



استخدام زيت الطهي مرة أخرى استخدام زيت الطهي مرة أخرى



هناك مخاطر صحية عديدة لإعادة تدوير أو استخدام زيت الطهى مرة أخرى، فيمكن أن تكون إعادة تسخين زيت الطهي أو إعادة استخدامه سبب زيادة الحموضة أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.



وإليك مجموعة مخاطر أخرى وفقا لموقع “هيلث”.



1.زيت مسرطن

وفقا للعديد من الأبحاث، يمكن أن يؤدى إعادة استخدام زيوت الطهي إلى زيادة فرص الإصابة بالجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الالتهابات والتي تتسبب في الإصابة بعدة أمراض، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.

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ويمكن للالتهابات الشديدة في الجسم أن تقلل المناعة وتجعلك عرضة للعدوى.2. يزيد من نسبة الكوليسترول الضاريمكن أن تتسبب إعادة استخدام زيت الطهى لأكثر من مرة في زيادة زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.ويمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وألم الصدر.تجنب إعادة استخدام زيت الطهي لتجنب المشاكل المتعلقة بالكوليسترول.3. زيادة الحموضةقد يكون زيت الطهي المعاد تسخينه هو السبب وراء ذلك زيادة الشعور بالحموضة بجانب بعض المخاطر الصحية الأخرى التي ينطوي عليها تناول الطعام في زيت الطهي المعاد تسخينه هي:البدانة.زيادة الوزن.داء السكري.مرض قلبي.إذا كنت مصابًا بمرض الزهايمر أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أي مرض آخر ينتشر في العائلة، فهذا يمنحك سببًا إضافيًا لتجنب إعادة تسخين زيت الطهي، فسوف يساهم في المزيد من الالتهابات في الجسم.على الجانب الآخر، يؤدي إعادة تسخين الزيت نفسه بشكل متكرر إلى تكون بعض المركبات التى تحتوى على قدر كبير من السموم وتسبب أمراضا مثل أمراض القلب.