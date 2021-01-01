خلي بالك .. أطعمة قد تسبب العطش خلال الصيام



العطش خلال الصيام العطش خلال الصيام



يقع الكثير من الأشخاص فى أخطاء تناول بعض الأطعمة التى تسبب العطش خلال الصيام، وتجعلهم يعانون خلال رمضان وبالأخص فى هذا التوقيت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة، لذلك نلقي الضوء على أبرز هذه الأطعمة التى يجب تجنبها خلال الصيام، والتى تتمثل فيما يلي، بحسب ما نشره موقع dailytrust.



الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة

هذه الأطعمة مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والحبوب توفر الإشباع لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط، وهي منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية، كما أنها تسبب العطش لذلك يجب الحد منها.



الطعام المالح أو المخللات

يؤدي اختلال مستويات الصوديوم في جسمك إلى الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب الأطعمة المالحة أو عالية التوابل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا.

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مشروبات تحتوي على الكافيينالمشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤدي إلى الأرق والقلق.المشروبات مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، فهذه المشروبات لا توفر الترطيب اللازم للجسم وتسبب العطش طوال اليوم لذلك عليك تجنبها.المشروبات الغازيةتجنب شرب المشروبات المعالجة والمشروبات الغازية التي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات، مما يؤدي إلى عسر الهضم.التزم بشرب الماء العادي أو عصائر الفاكهة الطبيعية لإرواء عطشك.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الحلويات والشوكولاتة لأنها تحتوي على قيمة غذائية قليلة جدًا وغنية بالسعرات الحرارية، تساهم في زيادة الوزن ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا تم تناولها كل يوم، وتسبب العطش أثناء الصوم.الأطعمة المقليةيجب تجنب الأطعمة الزيتية والمقلية، مثل اللحم البقري المقلي والسمبوسة والمعجنات وما إلى ذلك، أو على الأقل التقليل منها لأنها محملة بالدهون وتخزينها في الجسم كأنسجة دهنية، وتسبب العطش، وتناول الأطعمة الدهنية بعد ساعات طويلة من الصيام يسبب الحموضة وعسر الهضم، لذلك عليك تجنبها، خاصة فى وجبة السحور لأنها تحتاج إلى تناول الكثير من الماء، وتسبب العطش.