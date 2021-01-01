شاهد .. أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



تشيلسي ضد ريال مدريد تشيلسي ضد ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، في واحدة من أقوى مباريات البطولة القارية.



سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية في 3 دقائق برأسيتين مميزتين في الدقيقتين 21 و24، وقلص كاي هافيرتز الفارق للبلوز في الدقيقة 40 برأسية أيضا، قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني استغل كريم بنزيما خطأ الحارس السنغال إدواردو ميندي ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك" في الدقيقة 46.

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وبذلك نجح ريال مدريد في وضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة، قبل لقاء الإياب الذي قام على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 إبريل الجاري.وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندى/ خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا ، أندرياس كريستنسن ، تياجو سيلفا ، أنطونيو روديجر/ خط الوسط: ريس جيمس ، نجولو كانتي ، جورجينيو/ خط الهجوم: ميسون ماونت ، هافيرتز ، بوليسيتش.بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا/ خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفخال/ خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس، فالفيردي/ خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.وتأهل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في خمس مباريات سابقة، حقق "البلوز" الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.https://player.crazyvidup.com/player/html/jsgrAW073lIzJ?popup=fromblocked&autoplay=1