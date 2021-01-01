سحور مختلف.. فول بالصلصة وسلطة زبادي بالخيار



فول بالصلصة فول بالصلصة



طبق الفول هو من أول الأطباق التي على مائدة السحور خلال شهر رمضان، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما يساعد على الشعور بالشبع طوال نهار رمضان، لذلك مهما توفرت الكثير من الأطباق على مائدة السحور، يظل الفول متربعاً على عرش الأكلات التي لا غنى عنها في سحور رمضان، ولهذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف إيمان عبد الرؤوف طريقة عمل طبق الفول بالصلصة اللذيذة مع طبق سلطة الزبادي بالخيار.



طريقة عمل الفول بالصلصة:



المكونات:



تحضير كوب من الفول المدمس.



تحضير ملعقة زبدة.

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تحضير ملعقة زيت.تحضير البهارات والتوابل مثل "ملح، فلفل أسود، كمون".تحضير 2 حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة.تحضير حبة بصل.تحضير 3 فصوص ثوم مفروم ناعم.تحضير 2حبة فلفل ألوان "يمكن استبداله بفلفل حار حسب الرغبة".تحضير فنجان ماء ساخن.طريقة عمل الفول بالصلصة :يجب تسخين الزيت جيداً ثم يشوح فيه البصل ويقلب جيداً، ثم إضافة الثوم ويقلب جيداً حتى يصبح لونه ذهبيا، مع إضافة مكعبات الطماطم لمزيج البصل والثوم، مع التقليب على النار لمدة 5 دقائق.وبعد أن يبرد الفول، يمكن أن يوضع في الخلاط الكهربائى وتشغيله حتى يصبح كريمي الملمس، ثم إضافة الفول الى المزيج السابق ثم إضافة فنجان الماء ويقلب جيداً.يجب إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون للفول مع الاستمرار في التقليب، إضافة قطعة صغيرة من الزبد على الفول ويقدم ساخناً مع طبق سلطة زبادي.