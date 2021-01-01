بعد فوز الزمالك .. فيريرا: خرجنا بنتيجة عادلة



فيريرا فيريرا





أوضح جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك أن الفريق خرج بـ "نتيجة عادلة" أمام بيراميدز في الدوري المصري.



حول الزمالك تأخره أمام بيراميدز إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سهرة رمضانية رائعة.

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وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي بعد التغلب على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 11 على استاد الدفاع الجوي.وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "لم أواجه بيراميدز من قبل وهو فريق جديد وقوي، وشاهدنا مباراة قوية من فريقين متميزين، وخضنا المباراة على ملعب جيد ولكن بدون جماهير".وتابع "الزمالك قدم مباراة جيدة ومتوازنة حتى الدقيقة 60، وبعدها عانينا بسبب الإصابات، واللاعبون نجحوا في تنفيذ تعليماتي خلال الأسبوعين الماضيين، والجهاز الفني اضطر لإجراء تغييرات في خطي الدفاع والهجوم، وخرج بنتيجة عادلة، وهي الفوز أمام منافس قوي".ووجه فيريرا التهنئة لفريق بيراميدز على الأداء القوي في لقاء اليوم، موضحا أن المنافس فريق جيد ويمثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأعرب عن أمنيته له بالتوفيق في البطولة القارية.وأردف "بدأنا المباراة بصورة جيدة، وفقدنا التوازن بعد ذلك، ونجحنا في تسجيل التعادل وتحقيق الفوز، ودافعنا بصورة جيدة بعد التقدم، واعتمدنا على المرتدات، وكانت هناك بعض الأخطاء التي سنعالجها في الفترة المقبلة ولن تتواجد في المستقبل".وواصل "مباراة اليوم كانت مهمة لأننا كنا خلف بيراميدز في ترتيب جدول الدوري، والأهم من الفوز بالمباراة هو عودة فريقنا إلى طبيعته واللعب الذي يشتهر به الزمالك، وهناك بعض الاخفاقات في التمريرات وسنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".وأكمل "نجحنا في الاستحواذ على المباراة وأحرزنا 3 أهداف وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا ووصلت في وقت قصير واستطعنا أن نعمل مع اللاعبين المرهقين ذهنيا وفنيا والذين تأثروا أيضا بالظروف التي مر بها منتخب مصر في تصفيات المونديال".وأوضح المدرب البرتغالي أنه تحدث مع محمود حمدي الونش عقب نهاية المباراة وهنئه على مستواه في مباراة بيراميدز، مضيفا أن الأمور لا يتم حلها بالعصا السحرية في كرة القدم، وهناك بعض الأمور تستغرق وقتا حتى يصل الفريق لمرحلة الكمال.وأتم "نحن في مرحلة جديدة وأمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، وهناك ضغط على اللاعبين، وأتعجب من ضغط المباريات بهذه الطريقة".ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة متفوقا على بيراميدز صاحب الـ26 نقطة وبنفس عدد المباريات.