أستون فيلا أخيرا يتخذ قراره بشأن تريزيجيه

آخر الأخباراخبار الرياضة › أستون فيلا أخيرا يتخذ قراره بشأن تريزيجيه

صورة الخبر: تريزيجيه
تريزيجيه


حدثت تقارير صحفية تركية، عن مستقبل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا والمعار لصفوف باشاك شهير التركي منذ يناير الماضي. "aspor" التركية، فإن إدارة أستون فيلا تخطط لعرض "تريزيجيه" للبيع في الصيف المقبل، مقابل الحصول على مبلغ تسعة ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجناح المصري يجد صعوبة من أجل المشاركة مع أستون فيلا في ظل تواجد الرباعي فيليب كوتينيو وليون بيلي وإميليانو بوينديا وبرتراند تراوري.وكان صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف أستون فيلا صيف 2019، قادمًا من فريق قاسم باشا التركي، في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه إسترليني، حيث يمتلك الدولي عقدًا مع النادي الإنجليزي حتى 2023.جدير بالذكر أن "تريزيجيه" منذ انتقاله للدوري التركي شارك في ست مباريات مع فريقه الحالي باشاك شهير ليسجل أربعة أهداف ويصنع هدفين.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أستون فيلا أخيرا يتخذ قراره بشأن تريزيجيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36746

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager