أستون فيلا أخيرا يتخذ قراره بشأن تريزيجيه



تريزيجيه تريزيجيه



حدثت تقارير صحفية تركية، عن مستقبل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا والمعار لصفوف باشاك شهير التركي منذ يناير الماضي. "aspor" التركية، فإن إدارة أستون فيلا تخطط لعرض "تريزيجيه" للبيع في الصيف المقبل، مقابل الحصول على مبلغ تسعة ملايين جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الجناح المصري يجد صعوبة من أجل المشاركة مع أستون فيلا في ظل تواجد الرباعي فيليب كوتينيو وليون بيلي وإميليانو بوينديا وبرتراند تراوري.وكان صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف أستون فيلا صيف 2019، قادمًا من فريق قاسم باشا التركي، في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه إسترليني، حيث يمتلك الدولي عقدًا مع النادي الإنجليزي حتى 2023.جدير بالذكر أن "تريزيجيه" منذ انتقاله للدوري التركي شارك في ست مباريات مع فريقه الحالي باشاك شهير ليسجل أربعة أهداف ويصنع هدفين.

