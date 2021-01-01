مصدر أمني يؤكد خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش



خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش



أفاد مصدر أمنى بأنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة التي ترددت أنباء عن احتواء بعض مكوناتها نسبة من مخدر الحشيش بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعى، وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبه من مخدر الخشخاش .

