مختلفة.. طريقة عمل خلية النحل بالقشطة



خلية النحل بالقشطة خلية النحل بالقشطة



حلويات رمضان من أساسيات السفرة المصرية خلال الشهر الكريم، نقدم لكي اليوم طريقة عمل خلية النحل بالقشطة



المكوّنات



لتحضير العجينة:

دقيق - 4 أكواب

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حليب سائل - كوب ونصفسكر - ملعقتان صغيرتانخميرة فورية - ملعقة كبيرة ونصفملح - رشةبايكنغ باودر - نصف ملقعة صغيرةزبدة مذوّبة - 5 ملاعق كبيرة ونصفلتحضير الحشوة:قشدة - 300 غرامللوجه:عسل - كوبحليب سائل - 3 ملاعق كبيرةطريقة العمل1- أخلطي السكر، الخميرة والحليب في وعاء صغير واتركي المكونات جانباً لحوالى 15 دقيقة.2- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق، البايكنغ باودر والملح واخلطي المكونات حتىتتداخل.3- أضيفي الزبدة وخليط الخميرة واعجني المكونات بواسطة يديك حتى تشكّلي عجينة ليّنة.4- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم اتركيها جانباً لمدة ساعة حتى تتخمّر على حرارة الغرفة.5- قطّعي العجينة الى كرات متساوية الحجم ثم افردي قطعة منها على يدك واحشيها بالقليل من القشدة.6- كوّري العجينة من جديد ورصّيها داخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت.7- أعيدي الكرّة حتى تحصلي على صينية عجينة شبه خلية النحل.8- غطّي الصينية واتركيها جانباً لـ30 دقيقة إضافية حتى تتخمّر من جديد.9- إدهني وجه الكرات بالحليب السائل ثم ادخليها الى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة حتى تنضج.10- أخرجي خلية النحل من الفرن، ادهنيها بالعسل ثم قدميها مباشرة على سفرتك.نصائح- أسكبي القطر البارد على وجه خلية النحل بدلاّ من العسل إذا أردت.ويمكن ان تحضري أنواع عديدة من هذا الحلى مثل خلية النحل باللحم أو خلية النحل بالجبن.