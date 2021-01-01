مختلفة.. طريقة عمل خلية النحل بالقشطة

خلية النحل بالقشطة
حلويات رمضان من أساسيات السفرة المصرية خلال الشهر الكريم، نقدم لكي اليوم طريقة عمل خلية النحل بالقشطة
المكوّنات
لتحضير العجينة:
دقيق - 4 أكواب
حليب سائل - كوب ونصف
سكر - ملعقتان صغيرتان
خميرة فورية - ملعقة كبيرة ونصف
ملح - رشة
بايكنغ باودر - نصف ملقعة صغيرة
زبدة مذوّبة - 5 ملاعق كبيرة ونصف
لتحضير الحشوة:
قشدة - 300 غرام
للوجه:
عسل - كوب
حليب سائل - 3 ملاعق كبيرة
طريقة العمل
1- أخلطي السكر، الخميرة والحليب في وعاء صغير واتركي المكونات جانباً لحوالى 15 دقيقة.
2- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق، البايكنغ باودر والملح واخلطي المكونات حتى
تتداخل.
3- أضيفي الزبدة وخليط الخميرة واعجني المكونات بواسطة يديك حتى تشكّلي عجينة ليّنة.
4- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم اتركيها جانباً لمدة ساعة حتى تتخمّر على حرارة الغرفة.
5- قطّعي العجينة الى كرات متساوية الحجم ثم افردي قطعة منها على يدك واحشيها بالقليل من القشدة.
6- كوّري العجينة من جديد ورصّيها داخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
7- أعيدي الكرّة حتى تحصلي على صينية عجينة شبه خلية النحل.
8- غطّي الصينية واتركيها جانباً لـ30 دقيقة إضافية حتى تتخمّر من جديد.
9- إدهني وجه الكرات بالحليب السائل ثم ادخليها الى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة حتى تنضج.
10- أخرجي خلية النحل من الفرن، ادهنيها بالعسل ثم قدميها مباشرة على سفرتك.
نصائح
- أسكبي القطر البارد على وجه خلية النحل بدلاّ من العسل إذا أردت.
ويمكن ان تحضري أنواع عديدة من هذا الحلى مثل خلية النحل باللحم أو خلية النحل بالجبن.
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