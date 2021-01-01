تعرف علي فوائد تناول عصير التفاح الاخضر



عصير التفاح الاخضر عصير التفاح الاخضر



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، فوائد تناول عصيرالتفاح الصحية لجسم الانسان.



وقالت خبيرة التغذية أن الفوائد التي يوفرها عصير التفاح تتمثل في:



-التفاح الاخضر يحتوي على كميّاتٍ جيدةٍ من الماء، إذ إنّ الماء يُكوّن ما نسبته 88% من وزن التفاح، وقد يكون هذا العصير مناسباً لتقديمه للمرضىوالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالجفاف، ولكن تجدرُ الإشارة أنّه عند استهلاك عصير التفاح بهدف ترطيب الجسم بعد حالات المرضأو الجفاف؛ فإنّه يجب تخفيفه.

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- يُعدّ غنيّاً بالمركبات النباتيّة المفيدة للصحة: وخاصّة مركبات البوليفينول وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المركبات تتركز بشكلٍ أكبر في قشورالتفاح.عصير التفاح غير المُصفّى من لبّه على كميّاتٍ قليلةٍ من هذه المركبات، إلّا أنّها تكون موجودةً في الثمار الكاملة بشكلٍ أكبر، وتساعد هذهالمركبات على حماية الخلايا من الالتهابات والأضرار الناجمة عن عمليّات الأكسدة في الجسم.- يعتبر التفاح الأخضر من الفواكه الأقل سعراتٍ حرارية مقارنةً مع فواكه أخرى مثل الموز.- يحتوي التفاح الأخضر على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترةٍ طويلة، والتي تحد وتعالج الإمساك واضطراباتالمعدة.- يحتوي على الكربوهيدرات بشكلٍ يساعد على النشاط وعدم الخمول والكسل.- لا يحتوي على أي كميةٍ من البروتينات أو الدهنيات.