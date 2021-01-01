المفتي يوضح .. هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة بين المسلمين ؟



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام



هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة بين المسلمين ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء ، وأجاب عنه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: الصلاة على الصحابة مع النبي مقصود بها الدعاء ، ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمقصود ها الدعاء لهم وليس الصلاة كما يعتقد البعض .



وأضاف المفتي انه بناء على معنى هذه الآية الكريمة فلا مانع أن نصلي على أصحاب النبي الكريم أي ندعو لهم فالأمر جائز وليس بدعة .

اسهل صيغة للصلاة على النبي قبل الفجراسهل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الفجر ، وردت فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا أن يعرفوا صيغة الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فورد في صحيح البخاري، إِنَّ النَّبِىَّ - -صلى الله عليه وسلم- - خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ « فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».



وتعد اسهل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الفجر ، هي الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي أفضلها، حيث إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، ويقبلها الله حتى من غير المسلم، وذلك لتعلقها بجنابه الجليل، وليس معنى أنه يقبلها منه، أنه يثيبه عليها؛ فالثواب وقبول العبادة فرع على التوحيد، وإنما معنى قبولها من غير المسلم أنه إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه ويرحمه ويرقيه في درجات الكمال؛ فإن ذلك سيحدث للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولكن بغير ثواب له لافتقاده شرط التوحيد.

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تجبر التقصير في الصيامقال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات تزين العبادات الأخرى او تكملها وتجبر التقصير فيها ، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ، لافتا الى ان هناك ارتباطا وثيقا بين الصلاة على النبي والصيام .وأضاف النواوي خلال برنامج " نصائح للصائمين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الصحابة قال آمين 3 مرات وعندما سأله الصحابة لماذا يا نبي الله رددت كلمة آمين 3 مرات ، فقال في المرة الأولى جاءني جبريل وقال : " خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له " وفي المرة الثانية قال: خاب وخسر من ادرك والديه ولم يدخلاه الجنة وفي المرة الثالثة قال : " خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك .وأوضح النواوي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جواز المرور لأي عبادة أو دعاء ، وذلك لأن الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة المقبولة من أي شخص ، لافتا الى ان من يستشفع بالنبي عند الله فلن يندم ابدا ، فبالصلاة على النبي تمحى الذنوب والخطايا ويجبر النقص في العبادات كلها .