برلمانية تطالب بتسريع إجراءات الطلاق والنفقة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.
وأكدت “سلامة”، في تصريحات لها، ضرورة تسريع إجراءات الطلاق والنفقة بكل أنواعها خلال 60 يوما، احتراما لما تعانيه المرأة فى تلك الفترة، وهو ما سيركز عليه مشروع القانون، الذي سيرتب للمرأة المطلقة الحصول على نفقة متعة خلال شهرين من الطلاق.
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