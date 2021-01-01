برلمانية تطالب بتسريع إجراءات الطلاق والنفقة



النائبة أمل سلامة النائبة أمل سلامة





قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.



وأكدت “سلامة”، في تصريحات لها، ضرورة تسريع إجراءات الطلاق والنفقة بكل أنواعها خلال 60 يوما، احتراما لما تعانيه المرأة فى تلك الفترة، وهو ما سيركز عليه مشروع القانون، الذي سيرتب للمرأة المطلقة الحصول على نفقة متعة خلال شهرين من الطلاق.

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وأوضحت النائبة، أنه في حال أثبت الزوج تعثره يمكن تسديد النفقة من صندوق محكمة الأسرة، وتقسيط المبلغ للزوج، بجانب ترتيبات تتعلق بحصول الأرملة على جزء من ثروة زوجها المتوفى بالإضافة لميراثها الشرعى، وذلك حال قامت بالمشاركة ماديًا فى تنمية ثروة زوجها فى حياته، لافتة إلى أن مشروع القانون به إجراءات فى الزواج الثانى تتعلق بضرورة توثيقه فى المحكمة.يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم - والذي يعرض حاليا بدراما رمضان 2022- قد استعرض معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تتناول حلقاته أزمات المرأة المطلقة خاصة الأم الحاضنة، وهو ما حظي بتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، نظرا لأهمية القضية.