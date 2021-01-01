مرتضى منصور يحصل علي البراءة من سب محمود الخطيب



مرتضى منصور مرتضى منصور



أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار ادهم فهيم وعضوية، المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وازعاج ونشر اخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وآخرون وهم العامري فاروق و خالد مرتجي و محمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا و محمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق .



وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ 21ديسمبر 2021 برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الاسماء السابقة .



وكان محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدم ببلاغ الي معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في 10سبتمبر 2019 اي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعي فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر اخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولاسرهم كما تلقي الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيها من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم علي أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ بتقديم بلاغ الي نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقي مبلغ 6 مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر .

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انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف واتعاب المحاماة .