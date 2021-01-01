الكشف عن أحدث نسخة من هواتف Galaxy S20 FE بإمكانيات أعلى



Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية النقاب بهدوء عن إصدار جديد من هاتف Galaxy S20 FE، والذي تطلقه الشركة ليكون من أرخص هواتف جلاكسي S20 FE للعام الجاري 2022.



سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S20 FE 2022

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز إصدار سامسونج الجديد بإمكانيات رائدة وتكلفة منخفضة، فهو يعد إصدار جديد من هاتف Galaxy S20 FE بتقنية الجيل الخامس 5G، حيث يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 865 والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر.



ووفقا للتقارير، يأتي هاتف Galaxy S20 FE 2022، بسعر منخفض عن إصدارات سامسونج السابقة من طراز جلاكسي S20 FE، لكلا إصداريه بشبكات الـ 4G و 5G، حيث تبلغ تكلفته في أسواق كوريا الجنوبية حوالي 575 دولار (أي ما يعادل 10 الاف و400 جنيه مصري)، وهو ينطلق بسعر أقل من Galaxy S20 FE 5G، والذي تم بيعه عند الإطلاق مقابل سعر حوالى 700 يورو (أي ما يعادل 13 ألف و200 جنيه مصري).

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ويتميز هاتف Galaxy S20 FE 2022، بشاشة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وعلى غرار الإصدارات السابقة من نفس السلسلة لا تزال الشاشة معتمدة من HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز.وجاء هاتف Galaxy S20 FE 2022، كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.ويتوفر هاتف Galaxy S20 FE 2022، في 3 خيارات لونية هي الأزرق، والبنفسجي، والأخضر، بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.ويمتاز هاتف Galaxy S20 FE 2022، أيضا بقارئ بصمات للأصابع مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو، مع هيكل لمقاومة الماء والغبار مصنف وفقا لمعيار IP68 ومنفذ شحن USB -C، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.