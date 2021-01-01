في 10 من مايو AMD تستعد لإطلاق سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6×50 XT

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط AMD لإطلاق سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6×50 XT في 20 من شهر أبريل، واليوم تم التأكيد رسمياً على موعد إنطلاق الإصدارات الجديدة في 10 من مايو.
تشمل إصدارات AMD الجديدة من كرت الشاشة RX 6650 XT، وRX 6750 XT، وأيضاً RX 6950 XT والتي ترتكز على معمارية Navi 21 XTXH المميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتدعم ذاكرة 18 جيجابت في الثانية.
وتكشف الصور المسربة التي نشرت اليوم على أن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة تأتي بتصميم مميز باللون الأسود، كما تضم مراوح مزدوجة، وتتوافق مع إصدارات RX 6600 XT المخصصة.
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