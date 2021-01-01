في 10 من مايو AMD تستعد لإطلاق سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6×50 XT



AMD AMD

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط AMD لإطلاق سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6×50 XT في 20 من شهر أبريل، واليوم تم التأكيد رسمياً على موعد إنطلاق الإصدارات الجديدة في 10 من مايو.



تشمل إصدارات AMD الجديدة من كرت الشاشة RX 6650 XT، وRX 6750 XT، وأيضاً RX 6950 XT والتي ترتكز على معمارية Navi 21 XTXH المميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتدعم ذاكرة 18 جيجابت في الثانية.



وتكشف الصور المسربة التي نشرت اليوم على أن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة تأتي بتصميم مميز باللون الأسود، كما تضم مراوح مزدوجة، وتتوافق مع إصدارات RX 6600 XT المخصصة.

قد يعجبك أيضا...

وتأتي RX 6750 XT بثلاثة من المرواح، ومن المتوقع أن تتوفر كافة إصدارات RX 6×50 XT من كرت الشاشة عبر موقع AMD الرسمي.أيضاً تشير التوقعات إلى أن AMD ستقدم RX 6400 أيضاً خلال الحدث المرتقب عقده في 10 من مايو، والذي يتوفر بسعر 250 دولار.يذكر أن اختبار النماذج الأولية من كرت الشاشة RX 6400 كشف عن ذاكرة بسرعة 14 جيجابت في الثانية، و1750 MHz.