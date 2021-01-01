تسريبات توضح تصميم و مواصفات سماعة Oppo Enco Air 2 Pro اللاسلكية



Oppo Enco Air 2 Pro Oppo Enco Air 2 Pro

تستعد شركة Oppo لإطلاق سماعة Enco Air 2 Pro اللاسلكية في 12 من أبريل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تصميم ومواصفات السماعة والسعر الذي تنطلق به إلى الأسواق.



جاءت التسريبات حول سماعة Air 2 Pro عبر “Mukul Sharma”، حيث أوضحت الصور المسربة تصميم حافظة Oppo Enco Air 2 Pro التي تحاكي تصميم حافظة Enco Air 2، كما تتميز السماعة بتصميم داخل الأذن.



وتضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 43mAh، بينما تأتي حافظة السماعة 440 mAh، وتدعم السماعات تقنية الشحن السريع، حيث تستغرق ساعة ونصف الساعة للشحن بشكل كامل.

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كما تأتي السماعة بعمر 7 ساعات في السماعة فقط، و28 ساعة مع حافظة الشحن، أيضاً تدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تضم محرك ديناميكي بحجم 12.4مم، وتأتي بوضع شفافية يدعم الإستماع لمحيط المستخدم، كما تأتي بمعايير IP54، وتتوفر بألوان الأبيض والرمادي بسعر 44 دولار.