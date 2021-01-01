تسريبات توضح تصميم و مواصفات سماعة Oppo Enco Air 2 Pro اللاسلكية

تستعد شركة Oppo لإطلاق سماعة Enco Air 2 Pro اللاسلكية في 12 من أبريل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تصميم ومواصفات السماعة والسعر الذي تنطلق به إلى الأسواق.
جاءت التسريبات حول سماعة Air 2 Pro عبر “Mukul Sharma”، حيث أوضحت الصور المسربة تصميم حافظة Oppo Enco Air 2 Pro التي تحاكي تصميم حافظة Enco Air 2، كما تتميز السماعة بتصميم داخل الأذن.
وتضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 43mAh، بينما تأتي حافظة السماعة 440 mAh، وتدعم السماعات تقنية الشحن السريع، حيث تستغرق ساعة ونصف الساعة للشحن بشكل كامل.
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