تسريب صوره توضح تصميم هاتف OPPO Reno8 القادم



OPPO Reno8 OPPO Reno8

كشفت أحدث التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo القادم OPPO Reno8، والتي أوضحت تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.



قدمت شركة Oppo سلسلة هواتف Reno7 خلال شهر نوفمبر من العام الماضي في السوق الصيني، والآن بدأت العملاق الصيني في العمل على تطوير جيل جديد من السلسلة Reno8.



ولقد كُشِف عن الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Reno8 عبر “Digital Chat Station ” اليوم، حيث أوضحت الصور تفاصيل تصميم الإصدارات القادمة هذا العام.

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وتؤكد التسريبات على أن Reno8 يتميز بتصميم مسطح في الشاشة والتي تتضمن ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر.كما توضح الصور تصميم الكاميرة الخلفية التي تأتي بإعدادات ثلاثية مع فلاش LED بتصميم حلقي، أيضاً تأتي سلسلة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.ويضم الجانب الأيسر من إطار الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يأتي الجانب الأيمن بزر التشغيل الرئيسي.أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Reno8 بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD Plus، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التسريبات إلى أن الكاميرة تأتي بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.يذكر أن السلسلة القادمة من هواتف Reno8 تأتي بالإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وأخر Reno8 Pro Plus، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة وموعد كشف النقاب عن الجيل القادم من هواتف Reno.