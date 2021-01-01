بسعر يبدأ من 429 دولار Anker تكشف عن أول طابعة 3D من الشركة



طابعة 3D طابعة 3D

أعلنت شركة Anker عن أول طابعة 3D بعنوان “AnkerMake M5” والتي تنطلق في حملة في Kickstarter بسعر 429 دولار، على أن تصل تكلفة الطابعة في منافذ بيع التجزئة لاحقاً إلى 759 دولار.



تبدأ Anker في المنافسة في سوق الطابعات ثلاثية الأبعاد بإصدارها الأول AnkerMake M5 الذي كُشِف عنه اليوم، والذي يأتي بمعالجة لبعض المشكلات الشائعة في الطابعات 3D.



وتجلب طابعة AnkerMake M5 عدد من المميزات التي تشمل كاميرة webcam التي ستتيح للمستخدم مراقبة الطابعة ثلاثية الأبعاد عن بعد، ومن ثم تسجيل مقاطع فيديو بفاصل زمني يستعرض من خلالها المستخدم التصاميم المبتكرة بالطابعة.

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كما تدعم الطابعة ميزة الإيقاف التلقائي عن العمل في حالة إدراك الطابعة لوجودة أخطاء في التصميم أو فوضى من البلاستيك المنصهر.وتؤكد Anker على أن الميزة التسويقية الرئيسية في طابعة AnkerMake M5 هو القدرة على الطباعة 3D بكفاءة وسرعة أكبر 5 مرات من الإصدارات المنافسة.أيضاً توضح الشركة أنه مع إخراج قسمي الطابعة وتوصيلهما بثمانية براغي، ومن ثم توصيل كابل USB-C ومحول الطاقة فإن سرعة الطابعة تصل إلى 250 مم / ثانية وهو الإعداد الإفتراضي للطابعة.كما تشير Anker إلى أن لوحة محور Y ترتكز على محرك بتقسيم فرعي عالي مع اثنان من الأحزمة، كما ترتكز آلية رفع وخفض اللوحه على اثنان من البراغي المصممة من الرصاص والتي تدعم إستقرار أكثر أثناء عملية الطباعة.من جانب أخر تأتي الطابعة بسطح بتصميم محكم ويدعم الإزاله على غرار تصميم طابعات “Creality”، كما تتميز طابعة AnkerMake M5 بقاعدة من سبائك الألومنيوم لدعم ثبات الطابعة بشكل أفضل، أيضاً تأتي الطابعة بخورازمية تعمل على مزامنة الطباعة مع مسار العمل.