تويتر: إضافة خاصية تعديل التغريدات

قالت شركة تويتر إنها تعمل على إضافة خاصية (تعديل) التغريدات منذ العام الماضي وستختبرها مع أعضاء محددين في خدمة تويتر بلو في الأشهر المقبلة.
وتأتي هذه الأخبار، التي أثارتها تويتر لأول مرة في أول أبريل ، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تغييرا أوسع في الاتجاه بعدما أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم فيها وانضمامه إلى مجلس الإدارة بعد التشكيك في التزام منصة التواصل الاجتماعي بحرية التعبير.
وكشف ماسك الإثنين عن حيازته حصة 9.2 في المئة في تويتر، وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية التي طال انتظارها والتي تعمل الشركة عليها.
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