”واتساب” : 5 طرق لتعرف أنك محظور

يُعدُّ الحظر ميزة في تطبيق "واتساب" تحافظ على سلامة المستخدمين وتحميهم من المضايقات، وهناك خمس طرق يمكن اتباع أي منها لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك من قبل إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، وفقا لما نشرته البيان الاماراتيه .
الطريقة الأولى: تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال من أبرز العلامات التي ستوضح لك ما إذا كان قد تم حظرك على الواتساب، هي أنك لن تكون قادرا على رؤية آخر ظهور last seen، لهذا الشخص بعد الدخول إلى المحادثة، حيث يوفر التطبيق إمكانية معرفة حالة نشاط المستخدمين بمجرد النقر على المحادثة أو بالدخول إلى الملف الشخصي لجهة اتصال معينة، فإذا كانت لا ترى هذه الرسالة فقد يعني ذلك أنه تم حظرك.
الطريقة الثانية: تحقق من علامات وصول الرسالة علامة أخرى تدل على حظرك من قبل جهات اتصالك على واتساب، هي علامات وصول الرسائل الزرقاء، وهي الطريقة التي يوفرها واتساب للكشف عما إذا كانت الرسالة قد تم استلامها وقراءتها أم لا، ويمكنك التأكد من أن جهة اتصال معينة قد قامت بحظرك عبر إرسال رسالة إلى الشخص المشكوك بأمره فإن حصلت رسالتك على إشارة "صح" واحدة رمادية، فهذا يعني أن مالك هذا الحساب قد قام بحظرك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!