طرق الوصول للمعلومات الموثوقة عبر جوجل

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تسعى شركة جوجل لتسهيل الوصول إلى المعلومات المفيدة والموثوقة حول شهر رمضان، سواء البحث عن مواقيت الصلاة أو بطاقات تهنئة أو أداة طبخ لمساعدتك في تحضير الإفطار، إليك بعض الطرق لمساعدتك:



لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة والمفيدة حول رمضان على محرّك بحث Google، عليك البحث عن "رمضان" وسيظهر لك قسم مخصّص يشمل مواقيت الصلاة والأخبار وبطاقات التهنئة وغيرها.



إذا أردت تجربة مبسّطة لرؤية هلال رمضان، توفر الشركة لعبة تفاعلية على محرّك بحث جوجل لرؤية الهلال وبعض المفاجآت الأخرى، مثل رائد فضاء.

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معرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة أينما كنتيُعتبر تنظيم الوقت من أهم العادات في رمضان، وذلك معناه معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة اتجاه القبلة.يمكنكم معرفة مواقيت الصلاة مباشرة من Google ويمكنكم استخدام تطبيق "اتجاه القبلة" لتحديد اتجاه القبلة مباشرةً من هاتفك.تطبيق "اتجاه القبلة" فهو عبارة عن تطبيق ويب يستخدم إرشادات الواقع المعزّز (AR) لارشادك وساعد الملايين حول العالم في العثور على اتجاه القبلة في غضون ثوانٍ.تصفّح "دليل التسوّق في رمضان" للحصول على أفكار ملهمةالمتسوّقين يبدأون في التخطيط لشهر رمضان قبل ما يصل إلى ثمانية أسابيع من بداية الشهر، ولاحظنا أنّ عمليات البحث عن الزينة الرمضانية ترتفع خلال تلك الفترة بنسبة %160 وأدوات القلي بنسبة %50.سواء أردت شراء الزينة لمنزلك أو الحصول على مساعدة في إيجاد أفضل معدّات الطهي، يساعدك "دليل التسوّق في رمضان" على استكشاف المنتجات الأكثر رواجًا وتصفّح العديد من الخيارات.إطلاق العنان للمهارات الفنية بداخلك من خلال "الأعمال الفنية الرمضانية"عودة كتاب تلوين رمضان الرقمي التفاعلي من "Google للفنون والثقافة"، الذي يحتوي على مجموعة رائعة من الرسومات المستوحاة من الفن الإسلامي والتي يمكن لأي شخص إضافة لمسته الخاصة إليها أو ببساطة تلوينها كنوع من الأنشطة التأمليّة للاسترخاء.ما عليك سوى اختيار القطعة الفنية المفضّلة لديك من الموقع الإلكتروني ثمّ تلوينها حسب ذوقك للحصول على نسختك الخاصة منها ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.