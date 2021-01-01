بسعر 200 دولار ريلمي تكشف عن الجهاز اللوحي Realme Pad Mini



Realme Pad Mini Realme Pad Mini

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة ريلمي، عن الجهاز اللوحي، Realme Pad Mini، بمواصفات أقل، من جهاز Realme Pad، الذي تم إطلاقه، في شهر سبتمبر 2021، حيث يضم شاشة، بحجم 8.7 بوصة، بدلا من، 10.4 بوصة، وبجودة أقل، ويضم أيضا، معالج Tiger T616، بدلا من، معالج Helio G80، بالإضافة إلى، بطارية متوسطة، تدعم الشحن السريع، بنفس القوة، وكاميرا أمامية أقل، مع كاميرا خلفية، بنفس الدقة، ومواصفات أخرى جيدة للغاية، مقارنة بالسعر الذي يبدأ من، 190 دولارا أمريكيا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad Mini.



مواصفات الجهاز اللوحي ريلمي باد ميني

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت ريلمي، عن جهازها اللوحي الجديد، Realme Pad Mini، يوم 4 أبريل، وستقوم بطرحه للبيع، في بعض الأسواق، يوم 8 أبريل، على أن يتوفر، في جميع الأسواق، حول العالم، قبل نهاية شهر مايو المقبل.



الشبكة: هذا الجهاز اللوحي، يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الرابع 4G، ويدعم أيضا، تركيب شريحة اتصال، Nano-SIM، كما أنه، يدعم اتصال Wi-Fi 5 (ac).

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الجهاز اللوحي Realme Pad Miniأبعاد الجهاز: أبعاد هذا الجهاز، تتمثل في، 211.8 ملم، من الارتفاع، و124.5 ملم، من العرض، وبسمك نحيف جدا، يبلغ 7.6 ملم، بالإضافة إلى أن، وزنه خفيف، لا يتخطى 372 جراما.الشاشة: شاشة الجهاز اللوحي، Realme Pad Mini، تأتي من نوع، IPS LCD، وبحجم 8.7 بوصة، وبدقة 1340×800 بكسل، وتوجد حولها إطارات، سميكة نوعا ما، وفي الإطار العلوي، يوجد ثقب صغير، للكاميرا الأمامية.المعالج: وبالنسبة لمعالج التشغيل، فيأتي من فئة، Unisoc Tiger T616، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، أما بالنسبة، لمعالج الرسوميات، فجهاز Realme Pad Mini، يضم وحدة GPU، من فئة، Mali-G57 MP1.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، لهذا الجهاز اللوحي الجديد، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير فيديوهات، بدقة 720 بكسل، وقالت الشركة، إن هذه الكاميرا، لن تلبي احتياجات المستخدمين، أثناء التقاط الصور، ولكن أداءها سيكون جيدا، أثناء إجراء مكالمات الفيديو.الكاميرا الخلفية: يحتوي الجهاز اللوحي، Realme Pad Mini، على كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: يتوفر هذا الجهاز، بإصدارين على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، والإصدار الثانية، يضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.نظام التشغيل: Realme Pad Mini، يعمل بنظام التشغيل، القديم من جوجل، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، للأجهزة اللوحية.البطارية: بطارية هذا الجهاز اللوحي، تأتي بسعة، 6400 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الجهاز اللوحي: يتميز جهاز ريلمي، بإمكانية زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت، من خلال تركيب، كارت ميموري، MicroSD، بدلا من شريحة الاتصال، ويتميز كذلك، بمنفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز، يدعم إصدار Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, BDS، مع دعمه، لمستشعرات التسارع، والتقارب، والدوران.سعر الجهاز اللوحي Realme Pad Miniسعر الجهاز اللوحي Realme Pad Mini، يبدأ من، 195 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي، يدعم اتصال 4G، وWi-Fi، والذي يضم، 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و3 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.وسعره يصل إلى، 235 دولارا، للإصدار الذي، يدعم اتصال 4G، وWi-Fi، والذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.