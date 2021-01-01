هل تحاول ميتا تشويه سمعة تيك توك؟.. إليك التفاصيل

قالت تقارير صحافية إن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك حاولت تشويه سمعة منافستها الصينية "تيك توك" من خلال نشر معلومات كاذبة عنها تتعلق خصوصاً بخطورة المنصة على المجتمع الأمريكي والأطفال حسبما نقلت البيان الإماراتية.
ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 30 مارس فقد استأجرت الشركة، التي يملكها مارك زوكربيرج، خدمات وكالة إعلانات لترويج معلومات تضر بسمعة "تيك توك".
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية حصلت عليها الصحيفة أن وكالة تسمى Targeted Victory، تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي، عملت على تشويه صورة "تيك توك" في الصحافة من خلال نشر معلومات مضللة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!