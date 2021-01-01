لمهامات مطاردات الشرطة شيفرولية تكشف عن سيلفرادو



سيلفرادو سيلفرادو

كشفت شفروليه عن أول بيك أب مخصصة لمهام المطاردة الخاصة بالشرطة، والتي تعتمد على أساس سيلفرادو Z71.



تتميز السيارة بتصميم مخصص قليلاً مع تعديلات للنظام التعليق بزيادة 2 إنش ساهمت بتحسين زوايا الدخول والخروج. وحافظت السيارة على محرك V8 سعة 5.3 لتر مع تهديلات بسيطة شملت فلتر هواء للمهام الشاقة، وما زال المحرك ينتج ينتج 355 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربع من خلال ناقل حركة من 10 سرعات.



نظراً لأن السيارة مخصصة لاستخدام قوات الشرطة فقد تميزت بعدد من الخيارات شملت إزالة المقعد الوسطي في الأمام ومصابيح LED اختيارية مع حزمة من أنظمة السلامة بشكل قياسي تشمل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار والتحذير مغادرة المسار، وتنبيه الاصطدام الأمامي، ومؤشر المسافة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والفرملة الأمامية لحماية المشاة ومصابيح أمامية متكيفة ومثبت سرعة متكيف.

قد يعجبك أيضا...

قدمت شيفرولية أول سيارة مخصصة لمهام المطاردة في عام 1997. قال إد بيبر نائب الرئيس لشركة أساطيل جنرال موتورز “نجري باستمرار محادثات مع العملاء ونقيم كيف يمكننا تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. لدينا 25 عاماً من الخبرة الهندسية لسيارات الشرطة بدأت مع تاهو، بجانب 100 عام من نجاح سيارات البيك أب، يضعنا هذا في مكانة رائعة لتقديم سيلفرادو مخصصة لمهام المطاردة”.