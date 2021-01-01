«لكزس NX» موديل 2022 تحصل على محرك جديد



لكزس NX لكزس NX

اطلقت لكزس سيارتها الجديدة NX موديل 2022 بعدة خيارت من المحركات، منها محرك جديد 4 سلندرات 2400 سى سى تيربو بقوة 275 حصان لفئة NX 350 وتتسارع من السكون الى 100 كم/ ساعة خلال 6.8 ثانية المحرك الأساسي 4 سلندرات سعة 2500 سى سى بقوة 203 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، دفع امامي، وتتسارع من الصفر الى 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية، وفى حالة الدفع الكلي الاختياري يزيد زمن التسارع لـ8.6 ثانية.



وستتوافر السيارة بنسخة مهجنة بفئة NX 450h+ وتحمل محرك 4 سلندرات 2500 سى سى مع محرك كهربائي على المحور الخلفي بمدى كهربائي للسيارة 58 كيلومتر، ويمكن إعادة شحنها بالقابس خلال 4 ساعات ونصف باستخدام الشاحن القياسي بقدرة 3.3 كيلووات، وبالشاحن الاختياري بقدرة 6.6 كيلووات ينخفض زمن الشحن إلى ساعتين ونصف.

ومن حيث تقنيات مساعدة السائق فأن لكزس NXموديل 2022 مزودة بنظام محدث للتنبيه قبل الاصطدام مع اكتشاف المركبات القادمة والذي يمكنه استخدام فرامل الطوارئ التلقائية للمساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، كما يتوفر نظام مثبت السرعة المتكيف ومساعد الحفاظ على المسار.

اعادت لكزس تصميم المقصورة الداخلية للسيارة فحصلت على كونسول جديدة من مواد عالية الجودة، ونظام معلوماتي جديد كلياً بشاشة قياس 9.8 بوصة أو 14 بوصة ، وأزرار والأقراص التقليدية للتحكمولوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات .



