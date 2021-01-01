الصور الأولى لسيارة GLC 2023 المعدلة من مرسيدس

تم الكشف عن السيارة مرسيدس GLC SUV الجديدة كليًا لعام 2023 ، ومن المقرر طرحها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.
هذا يعني أنه يمكننا توقع إزاحة الستار رسميًا في المستقبل القريب جدًا وتحسباً لذلك ، كشفت مرسيدس-بنز عن الصور الأولى للنموذج.
تم طرح GLC الحالي في السوق منذ عام 2015 (كنماذج 2016) ؛ وهكذا كان تجديده قد فات موعده وكان متوقعًا للغاية. حلت GLC محل GLK ، دعنا نلاحظ أيضًا.
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