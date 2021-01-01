الصور الأولى لسيارة GLC 2023 المعدلة من مرسيدس

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صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

تم الكشف عن السيارة مرسيدس GLC SUV الجديدة كليًا لعام 2023 ، ومن المقرر طرحها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

هذا يعني أنه يمكننا توقع إزاحة الستار رسميًا في المستقبل القريب جدًا وتحسباً لذلك ، كشفت مرسيدس-بنز عن الصور الأولى للنموذج.

تم طرح GLC الحالي في السوق منذ عام 2015 (كنماذج 2016) ؛ وهكذا كان تجديده قد فات موعده وكان متوقعًا للغاية. حلت GLC محل GLK ، دعنا نلاحظ أيضًا.

النموذج الموضح في الصور الجديدة هو بالطبع نموذج أولي تم تصويره أثناء اختبار الشتاء، ومن أجل الحفاظ على بعض التشويق على الأقل قبل الكشف الكبير ، يتم تمويهه جزئيًا.

ومع ذلك ، فإن شكله العام واضح للغاية ، وكذلك نسبه. ناهيك عن حقيقة أنها تقترض توقيع منتجات GLC الأخرى ، مما يسهل توقع خطوطها.

و تبدو GLC الجديدة أكبر قليلاً ، بما في ذلك الأوسع. تصميم عجلاتها مذهل أيضًا، أما بالنسبة للمصابيح الأمامية والمصابيح ، فيتبع عرضها للفئة C.

المصدر: Nile Motors

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