الشهر الجاري ..هارلي ديفيدسون تطرح دراجة نارية الجديدة “سبورتست”



هارلي ديفيدسون هارلي ديفيدسون

تستعد هارلي ديفيدسون لتوسيع عائلة Sportster الخاصة بها وقد أسقط صانع الدراجات الأمريكي الدعابة لعرض جديد.



في حين أن التفاصيل نادرة في الوقت الحالي ، فإننا نعلم أنه سيتم الكشف عن Harley-Davidson Sportster الجديدة في 12 أبريل 2022 ، ومن المرجح أن يتم وضعها أسفل Harley-Davidson Sportster S المعروضة للبيع حاليًا.



تعطي الصورة المحفزة لمحة عما يمكن أن نتوقعه من الدراجة النارية، ويشمل ذلك انسيابية البيكيني ، ومصابيح أمامية LED دائرية ، وعجلات أكبر بإطارات أرق ، ورفرف خلفي ممدود ، وعادم من جانب واحد.

قد يعجبك أيضا...

تعد -هارلي ديفيدسون سبورتست القادمة أيضًا ببيئة عمل مريحة أكثر من Sportster S ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للانطلاق.ويبدو أيضًا أن الدراجة تحتوي على شوكات أمامية متداخلة ، وصدمات مزدوجة في الخلف ، جنبًا إلى جنب مع مرايا بارزة ، ومقعد واحد ، ووحدة تحكم رقمية يبدو أنها مأخوذة من Sportster S.سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Sportster الجديدة تستعير محرك 1250 cc Revolution Max من Sportster S الأكبر و Pan America 125.وهناك أيضًا احتمال أن تقوم هارلي بتعبئة محرك 975 cc V-Twin على طراز Sportster الجديد. النموذج كعرض يسهل الوصول إليه.