الشهر الجاري ..هارلي ديفيدسون تطرح دراجة نارية الجديدة “سبورتست”

تستعد هارلي ديفيدسون لتوسيع عائلة Sportster الخاصة بها وقد أسقط صانع الدراجات الأمريكي الدعابة لعرض جديد.
في حين أن التفاصيل نادرة في الوقت الحالي ، فإننا نعلم أنه سيتم الكشف عن Harley-Davidson Sportster الجديدة في 12 أبريل 2022 ، ومن المرجح أن يتم وضعها أسفل Harley-Davidson Sportster S المعروضة للبيع حاليًا.
تعطي الصورة المحفزة لمحة عما يمكن أن نتوقعه من الدراجة النارية، ويشمل ذلك انسيابية البيكيني ، ومصابيح أمامية LED دائرية ، وعجلات أكبر بإطارات أرق ، ورفرف خلفي ممدود ، وعادم من جانب واحد.
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