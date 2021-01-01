الشهر الجاري ..هارلي ديفيدسون تطرح دراجة نارية الجديدة “سبورتست”

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صورة الخبر: هارلي ديفيدسون
هارلي ديفيدسون

تستعد هارلي ديفيدسون لتوسيع عائلة Sportster الخاصة بها وقد أسقط صانع الدراجات الأمريكي الدعابة لعرض جديد.

في حين أن التفاصيل نادرة في الوقت الحالي ، فإننا نعلم أنه سيتم الكشف عن Harley-Davidson Sportster الجديدة في 12 أبريل 2022 ، ومن المرجح أن يتم وضعها أسفل Harley-Davidson Sportster S المعروضة للبيع حاليًا.

تعطي الصورة المحفزة لمحة عما يمكن أن نتوقعه من الدراجة النارية، ويشمل ذلك انسيابية البيكيني ، ومصابيح أمامية LED دائرية ، وعجلات أكبر بإطارات أرق ، ورفرف خلفي ممدود ، وعادم من جانب واحد.

تعد -هارلي ديفيدسون سبورتست القادمة أيضًا ببيئة عمل مريحة أكثر من Sportster S ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للانطلاق.

ويبدو أيضًا أن الدراجة تحتوي على شوكات أمامية متداخلة ، وصدمات مزدوجة في الخلف ، جنبًا إلى جنب مع مرايا بارزة ، ومقعد واحد ، ووحدة تحكم رقمية يبدو أنها مأخوذة من Sportster S.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Sportster الجديدة تستعير محرك 1250 cc Revolution Max من Sportster S الأكبر و Pan America 125.

وهناك أيضًا احتمال أن تقوم هارلي بتعبئة محرك 975 cc V-Twin على طراز Sportster الجديد. النموذج كعرض يسهل الوصول إليه.

المصدر: Nile Motors

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