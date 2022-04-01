أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6-4-2021



أسعار العملات أسعار العملات

اتخذت أسعار العملات الأجنبية والعربية مسار الثبات أمام الجنيه يميل على مستوى العملات العربية تجاه الهبوط بشكل طفيف في البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء 6 إبريل 2021؛ لتقدم منصة «المال» عبر التقرير التالي أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية على النحو التالي:



سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق مسجلًا 15.67 جنيه للشراء، بعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.



واستقر سعر صرف العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وجاء سعر العملة الأمريكية عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.

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سعر اليورو في البنوك المصريةوبلغت مستويات صرف أعلى مستوى في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، عند 18.36 جنيه للشراء، في حين عرض بنك الإسكندرية، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.30 جنيه للشراء.ويتيح بنك كريدي أجريكول، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصريةيتداول أدنى مستوى للعملة الإنجليزية عند 21.47 جنيه للشراء، لدى ميد بنك، وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.50 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.على الجانب الآخر جاء السعر في بنك الكويت الوطني، مستوى 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك HSBC، عند 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبينما شهدت العملة الاسبوعية تراجعا طفيفا أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، ليصل إلى مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووصل أدنى مستوى للعملة السعودية في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك بلوم، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةعلى الجانب الآخر سجل سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني.فيما أظهرت تقرير المال وصول سعر صرف الدرهم في المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء، استقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.