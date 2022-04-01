سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرةً بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1924 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 649 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1114 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4875 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9750 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19510 جنيهات.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7850 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيًا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفعل الحرب في أوكرانيا والعزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا.