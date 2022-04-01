«وزير البترول» تناقش مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبى



وزير البترول وزير البترول

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، ومن ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات فى الموانئ المصرية والسوق البحرية، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر «إيجبس 2022» مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكى.



كما بحث الطرفان نشاط النقل البحرى والنهرى، وتجارة وتداول الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، ومجالات التعاون فى خفض الانبعاثات وإنتاج وتخزين الهيدروجين، وتدريب الكوادر، ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية، فضلًا عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ «COP 27».



وخلال اللقاء أكد الملا، أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة، خاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة، خاصة بالموانئ المصرية، ولفت إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا فى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ على البيئة.

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وأشار إلى أهمية تواجد بنية تحتية قوية ومتكاملة فى تحقيق نجاحات قطاعات الطاقة لما توفره من مرونة وحلول وخيارات مختلفة للتعامل مع المشروعات، مؤكدًا أن مشروعات كفاءة الطاقة بهذه التسهيلات والمواقع البترولية من شأنها أن تزيد من معدلات تنفيذ ونسب نجاح المشروعات البترولية.من جانبه، أشاد «برجر» بما حققته مصر من معدلات قياسية فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لما تمثله من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى فخره بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى العديد من المشروعات الطموحة والناجحة بقطاع البترول، سواء بالتمويل أو بتقديم الدعم الفنى.وأكد «برجر» أن هناك مجالات وفرصًا عديدة لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى الأخص اعتزام إحدى شركات الملاحة البلجيكية الكبرى القدوم إلى مصر خلال الشهر الحالى لبحث إمكانية إنشاء مركز عالمى لتموين السفن فى مصر.