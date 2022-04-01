«وزير البترول» تناقش مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، ومن ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات فى الموانئ المصرية والسوق البحرية، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر «إيجبس 2022» مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكى.
كما بحث الطرفان نشاط النقل البحرى والنهرى، وتجارة وتداول الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، ومجالات التعاون فى خفض الانبعاثات وإنتاج وتخزين الهيدروجين، وتدريب الكوادر، ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية، فضلًا عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ «COP 27».
وخلال اللقاء أكد الملا، أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة، خاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة، خاصة بالموانئ المصرية، ولفت إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا فى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ على البيئة.
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