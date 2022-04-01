البنك المركزي يضم 3 فئات جديدة لمبادرة «تمويل المشروعات الصغيرة»

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أعلن البنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك، قرر ضم الأطباء لمبادرة المشروعات الصغيرة؛ وذلك في ضوء أهمية القطاع الصحي والحرص علي إتاحة فرص عمل للأطباء وتوفير التمويل اللازم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.



وأشار البنك المركزي، في خطاب دوري، صادر اليوم الثلاثاء، إلى السماح للأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة في يناير 2016 بسعر عائد 5% «يحسب على أساس متناقص»، دون الالتزام بالشكل القانوني أوالحد الأدنى لحجم الأعمال.



وأكد المركزي، في خطابه الموجه للبنوك، ضرورة الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية، مشددا علي أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.