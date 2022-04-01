رسم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصرف الآلي الـ ATM

رسوم الاستعلام عن رصيد عبر ماكينات الصرف الآلي الـ ATM، إذ أقرت البنوك رسومًا على طلب المواطن (إيصال ورقي) للاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآن لغير عملائها فقط.
رسم السحب من الرصيد من ماكينات الصرف الآلي
كان البنك المركزي في نهاية ديسمبر الماضي، قرر مد مبادرة إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، بسبب انتشار فيروس كورونا لمدة 6 شهور لتنتهي في شهر يونيو المقبل 2022، وذلك في حال عدم طلب العميل إيصالا ورقيًّا أوالاكتفاء فقط بقراءة الرصيد من شاشة ماكينة الصرف الآلي.
قرار من البنوك التجارية
البنوك التجارية لجأت إلى إقرار رسوم على طلب إيصال ورقي أثناء الاستعلام عن الرصيد وذلك بسبب توقف إيراداتها من عمولات السحب النقدي من غير عملائها مع زيادة تكلفة شراء لفافة الورق.
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