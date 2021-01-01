تعرف على أسباب فشل الريجيم في رمضان..

يسعى الكثير من الأشخاص إلى اتباع نظام صحي «ريجيم» في رشهر رمضان المبارك، حتى يستغلون الصيام في إنقاص وزنهم، ولكن في كثير من الأحيان لا يفلح الأمر ويجدون أنفسهم بنفس الوزن، بل أحيانًا يجد البعض وزنهم زاد أكثر، إذ يجهل البعض أسباب فشل الريجيم في رمضان ولا يلتفتون إلى عاداتهم الخاطئة.
أسباب فشل الريجيم في رمضان
على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يعانون من أجل إنقاص وزنهم خلال شهر رمضان، إلا أنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء التي تؤدي إلى فشل النظام الغذائي، وسوف نستعرض خلال السطور التالية أبرز أسباب فشل الريجيم في رمضان.
الدكتور أحمد بدر المختص بأمراض النحافة والسمنة يقول لـ«الوطن» إن هناك عددًا من العادات الغذائية التي تؤدي إلى فشل النظام الغذائي خلال رمضان، ويأتي على رأس تلك العادات تناول كمية من الطعام أقل ما يحتاج إليه الجسم، إذ يرى الأطباء أن تناول القليل من الطعام لا يؤدي بالضرورة إلى إنقاص الوزن، مشددًا على أن التوقف عن تناول الطعام لفترة كبيرة يدفع الشخص إلى العودة إلى تناول كمية أكبر من الطعام، وبالتالي تعويض ما فاته وأكثر.
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