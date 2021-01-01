(فيديو) ظهور عروس البحر على أحد الشواطئ.. حقيقة أم خدعة؟

آخر الأخباراخبار منوعة › (فيديو) ظهور عروس البحر على أحد الشواطئ.. حقيقة أم خدعة؟

صورة الخبر: عروس البحر
عروس البحر

قبل عدة أيام انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يدعي صاحبه أنه لعروس بحر حقيقية، وحصد آلاف المشاهدات ومئات المشاركات، في حين أنه فيديو غير حقيقي، ما القصة؟.

أظهر الفيديو حورية البحر بالقرب من الشاطئ، وكان التعليق المرفق به: «أكثر فيديو متداول حاليًا حول ظهور حورية بحر حقيقية على أحد الشواطئ وتمكن أحد الأشخاص من تصويرها».

وبالبحث عن النسخة الأصلية من الفيديو، كشف موقع «factuel»، أنه نُشر لأول مرة على قناة تدعى «JJPD Producciones» على موقع يوتيوب بتاريخ 16 فبراير 2021، تحت عنوان «حورية البحر فيديو حقيقي أو أسطورة؟».

وكشفت الموقع حقيقة الفيديو، إذ أنه مجرد تصميم «ثُلاثي الأبعاد» خيالي، وليس حقيقة، وتم تصميمه من قِبل الأخوين جيمي خوسيه بيريز وخوسيه جواكين بيريز.

المصدر: المصرى لايت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على (فيديو) ظهور عروس البحر على أحد الشواطئ.. حقيقة أم خدعة؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86291

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager