(فيديو) ظهور عروس البحر على أحد الشواطئ.. حقيقة أم خدعة؟

قبل عدة أيام انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يدعي صاحبه أنه لعروس بحر حقيقية، وحصد آلاف المشاهدات ومئات المشاركات، في حين أنه فيديو غير حقيقي، ما القصة؟.
أظهر الفيديو حورية البحر بالقرب من الشاطئ، وكان التعليق المرفق به: «أكثر فيديو متداول حاليًا حول ظهور حورية بحر حقيقية على أحد الشواطئ وتمكن أحد الأشخاص من تصويرها».
وبالبحث عن النسخة الأصلية من الفيديو، كشف موقع «factuel»، أنه نُشر لأول مرة على قناة تدعى «JJPD Producciones» على موقع يوتيوب بتاريخ 16 فبراير 2021، تحت عنوان «حورية البحر فيديو حقيقي أو أسطورة؟».
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