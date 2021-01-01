تعرف على فوائد وأضرار العرقسوس.. تحذير خطير للحوامل عند تناوله بكثرة في رمضان

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن فوائد وأضرار العرقسوس الذي يعد من أشهر المشروبات في شهر رمضان المبارك، إذ يفضل عد كبير من الناس أن يكسروا صيامهم وتعويض نسبة الماء المفقودة منهم خلال اليوم كله على هذا المشروب الشعبي الشهير الذي يعتبر من علامات شهر الصيام في مصر والكثير من الدول، لذلك يهتمون بمعرفة المفيد والمضر فيه.
فوائد وأضرار العرقسوس
فوائد وأضرار العرقسوس كثيرة، وذلك بصرف النظر عن أن هذا المشروب يختلف البعض على طعمه ورائحته، فهو يشبه التمر الهندي في الشكل فقط، ولكنه مختلف جدا في طعمه.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز فوائد وأضرار العرقسوس، بحسب ما قاله الدكتور عبدالعظيم عبدالستار المختص في التغذية لـ«الوطن»، إن العرقسوس له الكثير من المنافع، على رأسها أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأنه يتكون من عناصر مضادة للأكسدة، التي تقلل فرص تراكم الدهون بجدار الأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
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