المستشار العلمي لمفتي الجمهورية يجيب ..هل المكياج يفسد الصيام.



المكياج المكياج

ترغب المرأة أن تظهر في أبهي صورها، لذلك تستخدم السيدات المكياج ومساحيق التجميل كروتين أساسي لا غنى عنه، ولكن ماذا تفعلين خلال شهر رمضان؟



من هنا نوضح الإجابة وفقاً لـ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.



أوضح الدكتور مجدي عاشور، في مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على فيسبوك، حكم صيام المرأة التي تضع المكياج ومساحيق التجميل على وجهها فى نهار رمضان.

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وفسر الدكتور مجدي عاشور، أن المكياج ومساحيق التجميل التي تستخدمها المرأة لها حكم بمفردها، غير إفساد المكياج للصيام.كشف فضيلته أن وضع المرأة المكياج ومساحيق التجميل الخفيفة التي تستخدمها لتداري بها بعض الندبات في الوجه، أو تداوي بها بعض الأشياء في وجهها لتجعله ذو لون موحد دون صخب أو تجاوز، لا يوجد شيء فيه سواء في رمضان أو دون الشهر الفضيل.وتابع فضيلته أنه لا يفضل أن تضع المرأة المكياج أو مساحيق التجميل بطريقة ملفتة للأنظار سواء في شهر رمضان أو في باقي الأيام الأخرى من العام.كما أكد أنه ليس من شرط صحة الصيام ألا تضع المرأة المكياج أو مساحيق التجميل على وجهها، ما يعني أنه في حالة وضعت المرأة المكياج ومساحيق التجميل خلال نهار رمضان لا تبطل صومها، وصومها صحيح.وأردف فضيلته أن وضع المرأة للمكياج ومساحيق التجميل حتى وإن كانت بطريقة ملفتة في نهار رمضان لا تفسد الصيام، ولكن نخشى أن ينقص ذلك الفعل من أجر الصيام، لأن المرأة بذلك تقع في شيء محظور نهت عنه الشريعة الإسلامية في شهر رمضان وفي باقي شهور العام.