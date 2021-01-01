اغرب الاكلات التى يتناولها المصريين على السحور

من المعروف ان الشعب المصري يعشق الأكل، وذلك ما يجعله يتناول اطعمة غريبة وغير صحية على وجبة السحور، وقد تؤثر على صحته بالسلب، وتسبب له السمنة.
ومن اغرب الأطعمة التي يعشقها المصريين ويتناولها على السحور طبق المحشي، ويعتقد المصريين بأن تلك الوجبة تساعده على الشبع، وذلك بحسب موقع "identity" و"dailynewssegypt".
ومن اغرب الاطعمة الدسمة التي يتناولها المصريين على وجبة السحور هو طبق الممبار، والذي قد يسبب عسر الهضم، ومشاكل عديدة في المعدة في حالة تناوله في وقت متأخر كوقت السحور.
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