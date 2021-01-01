اغرب الاكلات التى يتناولها المصريين على السحور

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صورة الخبر: السحور
السحور

من المعروف ان الشعب المصري يعشق الأكل، وذلك ما يجعله يتناول اطعمة غريبة وغير صحية على وجبة السحور، وقد تؤثر على صحته بالسلب، وتسبب له السمنة.

ومن اغرب الأطعمة التي يعشقها المصريين ويتناولها على السحور طبق المحشي، ويعتقد المصريين بأن تلك الوجبة تساعده على الشبع، وذلك بحسب موقع "identity" و"dailynewssegypt".

ومن اغرب الاطعمة الدسمة التي يتناولها المصريين على وجبة السحور هو طبق الممبار، والذي قد يسبب عسر الهضم، ومشاكل عديدة في المعدة في حالة تناوله في وقت متأخر كوقت السحور.

وتناول الحواوشي على السحور يعتبر من الأخطاء التي يقع فيها النصريين، حيث يسبب الشعور بالعطش خلال النهار؛ لاحتوائه على نسبة عالية من التوابل والصوديوم، ما يؤدي على احتباس الماء في الجسم التي قد تكون سبب في عصر الهضم وزيادة الوزن.

وطبق المكرونة من الأطباق التي لا ينصح بتناولها على وجبة السحور، لانها تسبب السمنة، والشعور بالعطش في نهار رمضان، حيث ان المصريين يعشقن تناول كافة انواع المكرونة على وجبة السحور.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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