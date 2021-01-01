طبق حلويات رمضانى من المطبخ الشامي..طريقة عمل المدلوقة بالقشطة..

المدلوقة بالقشطة من أكثر الحلويات الرمضانية التي يمكن تناولها على السفرة كنوع حلويات مميز و سهل التحضير وأيضًا تعتبر من أشهى الحلويات الباردة لذا نتناول مع الشيف بسمة عبد اللطيف طريقة عمل المدلوقة بالقشطة بأفضل طعم وأسرع وقت وبمكونات سهلة وغير مكلفة متواجدة بمطبخك ولأنها من أكثر الحلويات الشامية المقربة لقلب الجميع .
طريقة عمل المدلوقة بالقشطة :
المكونات:
كوب سكر
كوب ماء
2 كوب سميد (ناعم)
50 جرام زبدة
2 كوب لبن
علبة قشطة كاملة الدسم
ملعقة نشا
2 ملعقة زبدة
2 ملعقة سك
ملعقة فانيلا
للتزيين فسدق حلبي مع الكاجو
طريقة تحضير المدلوقة بالقشطة :
في وعاء على نار هادئة نقوم بوضع كوب من السكر حتي يتم كرملته ثم نقوم بسكب كوب من الماء بالتدريج حتي نحصل على لون ذهبي
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