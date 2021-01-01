تفاصيل إصابة ممرضة الغربية بالفطر الأسود في الغربية | فيديو

أصيبت ممرضة تُدعى إيمان عبد المنعم، والتي تبلغ من العمر 50 عامًا، وتعيش بمحافظة الغربية بمرض الفطر الأسود، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ عام.
إصابة ممرضة بالفطر الأسود
وتعمل إيمان عبد المنعم، ممرضة بمجمع الطلاب بالمحلة والتابع لهيئة التأمين الصحي، وكان بداية اكتشاف الإصابة بالفطر الأسود من خلال شعورها بألم في الأذن، وكان عبارة عن طنين، يسبب لها صداعًا مزمنًا، وذلك قبل عيد الفطر العام الماضي بثلاثة أيام.
واشتد عليها الألم وتبعه تغير في الوجه والفك بالجهة اليمنى، وهو ما دفعها لكي تتوجه بسرعة إلى مستشفى خاص بالمحلة، لتشخيص الحالة، ومع فشلهم في تشخيص الحالة أعطوها حقنة كورتيزون ممتدة المفعولة، ظنًا منهم بأنها ستعالج حالاتها، لكن اشتد عليها التعب.
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