تفاصيل إصابة ممرضة الغربية بالفطر الأسود في الغربية | فيديو



إصابة ممرضة بالفطر الأسود إصابة ممرضة بالفطر الأسود

أصيبت ممرضة تُدعى إيمان عبد المنعم، والتي تبلغ من العمر 50 عامًا، وتعيش بمحافظة الغربية بمرض الفطر الأسود، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ عام.



إصابة ممرضة بالفطر الأسود

وتعمل إيمان عبد المنعم، ممرضة بمجمع الطلاب بالمحلة والتابع لهيئة التأمين الصحي، وكان بداية اكتشاف الإصابة بالفطر الأسود من خلال شعورها بألم في الأذن، وكان عبارة عن طنين، يسبب لها صداعًا مزمنًا، وذلك قبل عيد الفطر العام الماضي بثلاثة أيام.



واشتد عليها الألم وتبعه تغير في الوجه والفك بالجهة اليمنى، وهو ما دفعها لكي تتوجه بسرعة إلى مستشفى خاص بالمحلة، لتشخيص الحالة، ومع فشلهم في تشخيص الحالة أعطوها حقنة كورتيزون ممتدة المفعولة، ظنًا منهم بأنها ستعالج حالاتها، لكن اشتد عليها التعب.

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وتم عرضها على عدد من الأطباء تخصص المخ والأعصاب، وآخر تخصص أنف وأذن وحنجرة، ولم يتم التوصل إلى التشخيص الصحيح لحالاتها إلا بعد تحويلها إلى طوارئ مستشفى المنصورة الجامعي، فهناك أجروا تحاليل معملية، وأثبتت النتائج صحة إصابتها بالمرض.وأكد عدد من الأطباء بمستشفى المنصورة الجامعي، أن السبب وراء إصابتها بالفطر الأسود إصابة سابقة بفيروس كورونا دون ان تشعر بذلك، وتمكن منها المرض مع ضعف مناعتها بعد إصابتها بكورونا، وهو ما سهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم مثل الفطر الأسود.وأوضح رئيس هيئة التامين الصحي بالغربية أنه تم التواصل مع الممرضة وتحديد موعد لمقابلتها، صباح باكر، الأربعاء؛ لسماع شكواها، والوقوف على أسبابها وبحثها.