انقاذ عاملًا وأبنائه من الموت غرقًا بسوهاج | فيديو

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صورة الخبر: انقلاب سيارة ربع نقل
انقلاب سيارة ربع نقل


أنقذت العناية الإلهية، منذ قليل، عاملا و2 من أطفاله، من الموت المحقق، إثر انقلاب سيارة ربع نقل "2 كابينة" كانا يستقلانها، داخل ترعة ناحية دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجارٍ استخراج السيارة من الترعة.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بدائرة مركز طما
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة ملاصقة للطريق الفرعي الموازي للطريق الزراعي، ناحية قرية كوم العرب، عقب اصطدامها بدراجتين بخاريتين عبارة عن توك توك.

اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل الترعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج قائد السيارة وأطفاله، وتبين إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه حال قيادته للسيارة على الطريق، فوجئ بدراجتين بخاريتين، فاختلت عجلة القيادة في يده، وحال قيامه بمفاداتهما، انقلب داخل الترعة المجاورة للطريق.

جارٍ استخراج السيارة من الترعة بمعرفة وحدة الحماية المدنية، وتحرير محضرٍ بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل فارغة الحمولة على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 30 دائرة مركز أخميم، شرقي محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

https://streamable.com/ruy5xb

المصدر: cairo24

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