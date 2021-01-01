انقاذ عاملًا وأبنائه من الموت غرقًا بسوهاج | فيديو

أنقذت العناية الإلهية، منذ قليل، عاملا و2 من أطفاله، من الموت المحقق، إثر انقلاب سيارة ربع نقل "2 كابينة" كانا يستقلانها، داخل ترعة ناحية دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجارٍ استخراج السيارة من الترعة.
بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بدائرة مركز طما
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة ملاصقة للطريق الفرعي الموازي للطريق الزراعي، ناحية قرية كوم العرب، عقب اصطدامها بدراجتين بخاريتين عبارة عن توك توك.
اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل الترعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج قائد السيارة وأطفاله، وتبين إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة.
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