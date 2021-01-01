5 مشروبات تخفض الكولسترول في الدم



ارتفاع مستويات الكولسترول ارتفاع مستويات الكولسترول



يعمل ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم على الكثير من الأضرار في الجسم، وذلك عندما يترسب الكولسترول على جدران الأوعية الدموية وارتفاعه الضار، ويوجد الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على انخفاض مستوى الكوليسترول.



هرمون الكولسترول



يدخل هرمون الكوليسترول في العديد من العمليات داخل الجسم، مثل إنتاج الهرمونات وبعض الفيتامينات وتشمل فيتامين D،E، ويجد نوعان من الكولسترول الضار والجيد

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ويعمل الكولسترول الجيد على منع ترسب الكوليسترول الضار داخل الأوعية الدموية وإخراجه من جهاز الدوران، وذلك يمنع الإصابة أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.لبن بالشوفانيساعد حليب الشوفان في التخفيض المستمر الكولسترول، لا يحتوي على بيتا جلوكان، ويعمل على تكوين مادة في الأمعاء تتفاعل مع الصفراء واحد من امتصاص الكولسترول، ويمكنك تناول من كوب إلى 3 يوميا.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويعمل على مقاومة لعمليات أكسدة الضارة المسببة للسرطان والتهابات الأوعية الدموية الشديدة، ويساعد على سلامة صحة القلب.الحمضياتتعمل عصائر الحمضيات على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، مثل عصير الليمون والبرتقال، وتلعب هذه العصائر على خفض مستوى الكوليسترول وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج.التوت البرىيعد عصير التوت البري الأحمر من افضل المشروبات التي تعمل على خفض الكوليسترول في الدم، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، وذلك يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية.عصير الرمانويحافظ تناول عصير الرمان بانتظام على منع تراكم الدهون السيئة على جدران الأوعية الدموية، كما يعمل على خفض الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة.