نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا تصل للأعلى للجامعات

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أكد مصدر مطلع، أن كليات الطب والهندسة والصيدلة بجامعات القاهرة وعين شمس بدأت فى تقديم نتائج اختبارات تحديد المستوى بالنسبة للطلاب العائدين من أوكرانيا إلى المجلس الأعلى للجامعات وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.



وأضاف المصدر، أن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة انتهت من تقديم النتائج إلى المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن باقى الكليات تواصل أعمال التصحيح والرصد نظرا لكثرة الطلاب الذين أدوا الاختبارات بباقى الكليات.



فيما أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، التي شهدت تنظيم اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا، تواصل أعمالها فى رصد وتصحيح الامتحانات تمهيدا لإعلان النتائج.



وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن بمجرد انتهاء الكليات من تصحيح نماذج اختبارات تحديد المستوى سيتم إعداد الرصد النهائي ورفع النتائج على موقع مجلس الجامعات الخاصة وأيضا إرسال نسخة إلى وزارة الهجرة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر منصاتها التواصلية مع الطلاب العائدين من أوكرانيا.



ولفت المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى إلى أن عقب انتهاء إعلان النتائج يتاح للطلاب التوجه مباشرة إلى الجامعات المتقدمين إليها وبها أماكن شاغرة لاستكمال إجراءات القيد والدراسة.



ويذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكتروني الأماكن الشاغرة بكافة التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

